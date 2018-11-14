Что будет с Россией после смерти Путина: Вятрович дал прогноз

После смерти президента России Владимира Путина к власти в стране придет новый человек, который будет готов дальше реализовывать оккупационную политику, поскольку таков запрос российского общества.

Об этом сказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на "Главреде".

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"Очень трудно прогнозировать, что будет в России после смерти Путина, переживет ли вообще Россия смерть Путина, кто будет преемником Путина, будет ли это человек, который будет выполнять роль Хрущева после Сталина, или, наоборот, потом появится какой-то очередной Брежнев, который будет реабилитировать Путина... Сейчас все это очень трудно спрогнозировать именно потому, что Россия не является страной ожидаемых шагов, она не является страной, где действуют законы", – отметил он.

По словам директора УИНП, в России очень много зависит от эмоций руководителя, от конкретного человека. Это в свою очередь делает невозможным нормальное поступательное развитие РФ как демократического государства.

Он также добавил, что сложно прогнозировать, что будет с Россией после ухода Путина. Однако украинцам не стоит ожидать от этого процесса позитивных для своей страны изменений.

Но, хотел бы разочаровать украинцев, которые верят в то, что проблема России – это только проблема в Путине, и, когда не станет Путина, ситуация в России кардинально изменится. Нет, к сожалению. Путин является отражением тех общественных запросов, которые есть в России. Россия хочет авторитарного руководителя. Россия хочет руководителя, который угрожает этому миру и готов прибегнуть к применению ядерного оружия, готов убивать людей и готов реализовывать оккупационную политику в отношении своих соседей,

– отметил Вятрович.

К слову, недавно президент России Владимир Путин сделал новое заявление относительно российской оккупации Крыма. Так, на этот раз глава Кремля заявил, что в России "никогда не забудут" день проведения псевдореферендума на оккупированном полуострове.



Это уже не первое высказывание об оккупации Россией Крыма от российского лидера. Так, ранее Путин сказал, что Севастополь якобы всегда был в составе РФ – он не перешел в состав Украины, потому что о нем "просто забыли". Ранее президент РФ заявил, что Россия вовсе не стремится захватывать новые территории, а Крым перешел в ее состав якобы по воле самих жителей полуострова.