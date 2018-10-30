"Вся Россия не забудет": Путин отличился возмутительным заявлением относительно оккупации Крыма

Владимир Путин сделал новое заявление относительно российской оккупации Крыма. Так, в этот раз глава Кремля заявил, что в России никогда не забудут день проведения псевдореферендума на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

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Так, в рамках мероприятия, посвященного 25-летию избирательной системы России, так называемая "председатель избирательной комиссии Балаклавского района Севастополя" Елена Вовк заявила, что якобы крымчане никогда не забудут день псевдореферендума "о вхождении Крыма в состав России". По словам представительницы российской власти, этот день стал особенным для региона".

По поводу выступления коллеги из Севастополя. Она сказала, что день референдума они не забудут никогда, мы тоже никогда не забудем, вся Россия не забудет,

– ответил на это Путин.

Напомним, это уже не первое высказывание относительно оккупации Россией Крыма от российского лидера. Так, ранее Путин был убежден, что Севастополь якобы всегда был в составе РФ. Он считает, что после официальной процедуры между РСФСР и УССР Севастополь не перешел в состав Украины, потому что о нем "просто забыли". Ранее президент РФ заявил, что Россия вовсе не стремится забирать новые территории, а Крым перешел в ее состав якобы по воле самих жителей полуострова.