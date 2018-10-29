Для чего Путину нужен Крым

Сегодня президенту России Владимиру Путин нужен Крым лишь для сохранения собственного лица и для демонстрации своей силы. Собственно, оккупировал он полуостров для того, чтобы выбить Украину из колеи и показать, что это собственность России.

Такое мнение высказал полковник британской армии в отставке и военный эксперт Глен Грант, передает "Ліга.net".

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Путину сегодня нужен Крым только для сохранения лица. Поскольку единственное, что он теперь может потерять, – это лицо. Часть его политики – это демонстрация, каким он является сильным мужчиной, что он может и что он сделал. Оккупация Крыма не была только ради Крыма, это было для того, чтобы выбить из колеи и победить Украину, чтобы показать, что Украина – это собственность России,

– отметил он.

Вместе с тем специалист отметил, что хозяин Кремля, осуществляя аннексию полуострова, не принял во внимание антипутинский и антироссийский эффекты.

"Я абсолютно уверен, он не ожидал, что украинское общество встанет и пойдет на фронт в 2014-м", – убеждает Грант.

По его убеждению, Украина все же вернет Крым, однако сколько времени на это понадобится, эксперт сказать не может.

Напомним, ранее Путин заявлял, что Кремль не захватывал Крым, а тот "вошел в состав РФ", поскольку так хотели жители полуострова.