Для чого Путіну потрібен Крим
Сьогодні президенту Росії Володимиру Путін потрібен Крим лише для збереження власного обличчя та для демонстрації своєї сили. Власне, окупував він півострів для того, щоб вибити Україну з колії та показати, що це власність Росії.
Таку думку висловив полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант, передає "Ліга.net".
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Путіну сьогодні потрібен Криму лише для збереження обличчя. Оскільки єдине, що він тепер може втратити, – це обличчя. Частина його політики – це демонстрація, яким він є сильним чоловіком, що він може та що він зробив. Окупація Криму не була лише заради Криму, це було для того, щоб вибити з колії та перемогти Україну, щоб показати, що Україна - це власність Росії,
– зауважив він.
Водночас фахівець наголосив, що господар Кремля, здійснюючи анексію півострова не взяв до уваги антипутінський і антиросійський ефекти.
"Я абсолютно впевнений, він не очікував, що українське суспільство стане та піде на фронт в 2014-му", – переконує Грант.
На його переконання, Україна все ж поверне Крим, однак, скільки часу на це знадобиться, експерт сказати не може.
Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Кремль не відхоплював Крим, а той "увійшов до складу РФ", оскільки так воліли жителі півострова.