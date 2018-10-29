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      Для чого Путіну потрібен Крим

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      Експерт пояснив, для чого Путін окупував Крим
      Експерт пояснив, для чого Путін окупував Крим / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні президенту Росії Володимиру Путін потрібен Крим лише для збереження власного обличчя та для демонстрації своєї сили. Власне, окупував він півострів для того, щоб вибити Україну з колії та показати, що це власність Росії.

      Таку думку висловив полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант, передає "Ліга.net".

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      Путіну сьогодні потрібен Криму лише для збереження обличчя. Оскільки єдине, що він тепер може втратити, – це обличчя. Частина його політики – це демонстрація, яким він є сильним чоловіком, що він може та що він зробив. Окупація Криму не була лише заради Криму, це було для того, щоб вибити з колії та перемогти Україну, щоб показати, що Україна - це власність Росії,
      – зауважив він.

      Водночас фахівець наголосив, що господар Кремля, здійснюючи анексію півострова не взяв до уваги антипутінський і антиросійський ефекти.

      "Я абсолютно впевнений, він не очікував, що українське суспільство стане та піде на фронт в 2014-му", – переконує Грант.

      На його переконання, Україна все ж поверне Крим, однак, скільки часу на це знадобиться, експерт сказати не може.

      Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Кремль не відхоплював Крим, а той "увійшов до складу РФ", оскільки так воліли жителі півострова.

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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