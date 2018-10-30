"Вся Росія не забуде": Путін знову відзначився обурливою заявою щодо окупації Криму

Володимир Путін зробив нову заяву щодо російської окупації Криму. Так, цього разу очільник Кремля заявив, що у Росії ніколи не забудуть день проведення псевдореферендуму на окупованому півострові.

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

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Так, у межах заходу, присвяченого 25-річчю виборчої системи Росії, так звана "голова виборчої комісії Балаклавського району Севастополя" Олена Вовк заявила, що нібито кримчани ніколи не забудуть день псевдореферендуму "про входження Криму до складу Росії". За словами представниці російської влади, цей день став "особливим для регіону".

З приводу виступу колеги з Севастополя. Вона сказала, що день референдуму вони не забудуть ніколи, ми теж ніколи не забудемо, вся Росія не забуде,

– відповів на це Путін.

Нагадаємо, це вже не перше висловлювання щодо окупації Росією Криму від російського лідера. Так, раніше Путін переконаний, що Севастополь нібито завжди був у складі РФ. Він вважає, що після офіційної процедури між РФСР і УРСР Севастополь не перейшов до складу України, бо про нього "просто забули". Раніше президент РФ заявив, що Росія зовсім не прагне загарбувати нові території, а Крим перейшов у її склад нібито з волі самих жителів півострова.