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      В России загорелся магистральный газопровод

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      Разгерметизация магистрального газопровода
      Разгерметизация магистрального газопровода / ekaterinburg.bezformata.com/

      В Свердловской области Российской Федерации произошла разгерметизация магистрального газопровода Ямбург–Поволжье. По предварительным данным, газопровод принадлежит ООО "Газпром Трансгаз Чайковский".

      Инцидент не влияет на подачу газа потребителям, поскольку задействованы две резервные линии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в экстренных службах.

      Читайте также: В России взорвался газопровод и возник пожар: видео

      "Вблизи населенного пункта Пелим произошла разгерметизация магистрального газопровода ЯмбургПоволжье. После разгерметизации было возгорание. Происходит факельное горение", – сообщили представители МЧС.

      Горить магістральний газопровід
      Горит магистральный газопровод "Ямбург–Поволжье"

      Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ сообщил, что речь идет о газопроводе диаметром 1400 мм. Его эксплуатирует ООО "Газпром трансгаз Югорск": ЧП произошло в 18: 47 на 1161 километре газопровода. Отключен участок газопровода "1158 километр" для обеспечения выгорания газа. Ведется сбор аварийных бригад для ликвидации аварии.

      Читайте также: Авария на газопроводе произошла в России: красноречивые фото и видео адской ситуации

      Это уже пятая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома".

      1. В январе на строительстве расширения газопровода "ГрязовецВыборг".
      2. В начале февраля при ремонте магистрального конденсатопровода "УренгойСургут".
      3. В конце февраля на лупинге газопровода ПетровскЕлец.
      4. В марте на МГ "Ямбург–Тула-2".
      5. В Свердловской области на МГ "ЯмбургПоволжье".
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