В России загорелся магистральный газопровод

В Свердловской области Российской Федерации произошла разгерметизация магистрального газопровода Ямбург–Поволжье. По предварительным данным, газопровод принадлежит ООО "Газпром Трансгаз Чайковский".

Инцидент не влияет на подачу газа потребителям, поскольку задействованы две резервные линии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в экстренных службах.

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"Вблизи населенного пункта Пелим произошла разгерметизация магистрального газопровода Ямбург–Поволжье. После разгерметизации было возгорание. Происходит факельное горение", – сообщили представители МЧС.



Горит магистральный газопровод "Ямбург–Поволжье"

Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ сообщил, что речь идет о газопроводе диаметром 1400 мм. Его эксплуатирует ООО "Газпром трансгаз Югорск": ЧП произошло в 18: 47 на 1161 километре газопровода. Отключен участок газопровода "1158 километр" для обеспечения выгорания газа. Ведется сбор аварийных бригад для ликвидации аварии.

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Это уже пятая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома".