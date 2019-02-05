21:38
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан
      Вєсті Кремля
      21:26, сегодня
      Вести.UA: Что общего между Садовым и Ляшко. Новый символ власти
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      В России заявляют о визите большой делегации европейских политиков в оккупированный Крым

      0 Читати новину українською
      В России говорят о визите большой делегации европейских политиков в оккупированный Крым в апреле
      В России говорят о визите большой делегации европейских политиков в оккупированный Крым в апреле / Фото из открытых источников

      Большая делегация европейских политиков, в частности, из Германии и Австрии, приедет в апреле в оккупированный Крым. Цель поездки – участие в Ялтинском международном экономическом форуме.

      Так, на оккупированный полуостров приедут более 50 человек, пишут на сайте форума.

      Читайте также: Потому что Крым не российский: немецкие ученые отказались садиться за один стол с коллегами из РФ

      При этом российские СМИ сообщают, что возглавит делегацию депутат Европейского парламента Билл Этридж. Британский политик уже приезжал на оккупированный полуостров в прошлом году.

      На будущий ЯМЭФ планирует приехать большая делегация из Германии и Австрии... Более 50 политиков, бизнесменов, общественных деятелей, экспертов примут участие в деловых и культурных мероприятиях форума,
      – заявил глава правления фонда ЯМЭФ Назаров.

      Он также отметил, что в состав делегации войдут якобы депутаты Европарламента и национального парламента Германии.

      "Сейчас свои намерения подтверждают представители немецких политических партий "Альтернатива для Германии" и "Левые", а также парламентарии от "Австрийской партии свободы", – добавил Назаров.

      На сайте форума указано, что главной темой обсуждения станет снятие санкций и восстановление отношений России с Германией и Австрией.

      Отметим, что в последние три года на форум в оккупированную Ялту приезжали в основном представители ультраправых партий или левых политических сил. Кроме того, оккупированный Крым посещали малоизвестные бизнесмены и эксперты.

      Европейские страны неоднократно осуждали такие визиты и предупреждали своих граждан об ответственности за незаконный въезд в Крым без разрешения Украины.

      Ялтинский международный экономический форум состоится 19-21 апреля.

      Что известно об аннексии Крыма Россией?
      В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками". 16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      blog_ava
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
      сегодня
      7291
      Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      сегодня , 21:00 Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      Леонід Остальцев 14
      Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      сегодня , 20:01 Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      Наталя Ромашова 134
      Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:02 Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 272
      Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      сегодня , 18:05 Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      Євгенія Мазур 466
      Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      сегодня , 17:11 Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      Артем Овдієнко 1955
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Генпрокуратура может возобновить дело против Ющенко
       20 декабря 2011 , 17:55 14
      Ущерб от шторма в Алуште и Ялте составил 16 миллионов гривен
       12 февраля 2012 , 13:20
      Ліга націй: максимум Шевченка, повернення Іспанії, стабільність Франції та провал Італії – все важливе про старт
       12 сентября 2018 , 20:04
      "Евробляхеров" обвинили в безумных очередях на границе
       26 октября 2018 , 10:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук