В России заявляют о визите большой делегации европейских политиков в оккупированный Крым

Большая делегация европейских политиков, в частности, из Германии и Австрии, приедет в апреле в оккупированный Крым. Цель поездки – участие в Ялтинском международном экономическом форуме.

Так, на оккупированный полуостров приедут более 50 человек, пишут на сайте форума.

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При этом российские СМИ сообщают, что возглавит делегацию депутат Европейского парламента Билл Этридж. Британский политик уже приезжал на оккупированный полуостров в прошлом году.

На будущий ЯМЭФ планирует приехать большая делегация из Германии и Австрии... Более 50 политиков, бизнесменов, общественных деятелей, экспертов примут участие в деловых и культурных мероприятиях форума,

– заявил глава правления фонда ЯМЭФ Назаров.

Он также отметил, что в состав делегации войдут якобы депутаты Европарламента и национального парламента Германии.

"Сейчас свои намерения подтверждают представители немецких политических партий "Альтернатива для Германии" и "Левые", а также парламентарии от "Австрийской партии свободы", – добавил Назаров.

На сайте форума указано, что главной темой обсуждения станет снятие санкций и восстановление отношений России с Германией и Австрией.

Отметим, что в последние три года на форум в оккупированную Ялту приезжали в основном представители ультраправых партий или левых политических сил. Кроме того, оккупированный Крым посещали малоизвестные бизнесмены и эксперты.

Европейские страны неоднократно осуждали такие визиты и предупреждали своих граждан об ответственности за незаконный въезд в Крым без разрешения Украины.

Ялтинский международный экономический форум состоится 19-21 апреля.

Что известно об аннексии Крыма Россией?

В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками". 16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.