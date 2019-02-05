У Росії заявляють про візит великої делегації європейських політиків в окупований Крим

Велика делегація європейських політиків, зокрема, з Німеччини та Австрії, приїде у квітні до окупованого Криму. Мета поїздки – участь у Ялтинському міжнародному економічному форумі.

Так, на окупований півострів приїдуть понад 50 осіб, пишуть на сайті форуму.

Читайте також: Бо Крим не російський: німецькі науковці відмовилися сідати за один стіл із колегами з РФ

При цьому російські ЗМІ повідомляють, що очолить делегацію депутат Європейського парламенту Білл Етрідж. Британський політик він уже приїжджав на окупований півострів минулого року.

На майбутній ЯМЕФ планує приїхати найбільша делегація з Німеччини та Австрії… Понад 50 політиків, бізнесменів, громадських діячів, експертів візьмуть участь в ділових і культурних заходах форуму,

– заявив олава правління фонду ЯМЕФ Назаров.

Він також наголосив, що до складу делегації увійдуть нібито депутати Європарламенту і національного парламенту Німеччини.

"Зараз свої наміри підтверджують представники німецьких політичних партій "Альтернатива для Німеччини" і "Ліві", а також парламентарі від "Австрійської партії свободи", – додав Назаров.

На сайті форуму вказано, що головною темою обговорення вмаютьстануть зняття санкцій і відновлення взаємин Росії з Німеччиною та Австрією.



Зазначимо, що в останні три роки на форум до окупованої Ялти приїжджали переважно представники ультраправих партій або лівих політичних сил. Окрім того, окупований Крим відвідували маловідомі бізнесмени та експерти.

Європейські країни неодноразово засуджували такі візити і попереджали своїх громадян про відповідальність за незаконний в’їзд до Криму без дозволу України.

Ялтинський міжнародний економічний форум відбудеться 19-21 квітня.

Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками". 16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.