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      В России закупили современные спецсредства почти на миллион евро, чтобы разгонять протесты

      23 Читати новину українською
      В России разгоны митингов – частая практика
      В России разгоны митингов – частая практика / РИА Новости

      Руководство Росгвардии выделило 867 тысяч евро на закупку современных лазерных излучателей, которыми будут разгонять митингующих.

      Об этом пишут "Открытые медиа".

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      Заметим, что почти в миллион евро Федеральной службе войск национальной гвардии обошлись только два автомобиля, оборудованные системой комплексного нелетального действия – лазерными излучателями, которые могут ослепить и оглушить митингующих.

      "Акустическое давление" этих спецсредств можно сравнить со звуком, который возникает при взлете реактивного самолета или ракеты. Параллельно на людей будут направлять и световые лучи, которые их ослепят.

      В сообщении отмечается, что только две такие машины смогут разогнать целый митинг. К слову, систему установят на обычных "Газелях", которые перекрасят в специальные цвета.

      Издание пишет, что Россия, вероятно, станет первой страной, где правоохранители смогут использовать лазерные спецсредства против митингующих.

      Теги: протесты Оружие Новости России
      Источник: 24 Канал
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