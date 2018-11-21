В России закупили современные спецсредства почти на миллион евро, чтобы разгонять протесты

Руководство Росгвардии выделило 867 тысяч евро на закупку современных лазерных излучателей, которыми будут разгонять митингующих.

Об этом пишут "Открытые медиа".

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Заметим, что почти в миллион евро Федеральной службе войск национальной гвардии обошлись только два автомобиля, оборудованные системой комплексного нелетального действия – лазерными излучателями, которые могут ослепить и оглушить митингующих.

"Акустическое давление" этих спецсредств можно сравнить со звуком, который возникает при взлете реактивного самолета или ракеты. Параллельно на людей будут направлять и световые лучи, которые их ослепят.

В сообщении отмечается, что только две такие машины смогут разогнать целый митинг. К слову, систему установят на обычных "Газелях", которые перекрасят в специальные цвета.

Издание пишет, что Россия, вероятно, станет первой страной, где правоохранители смогут использовать лазерные спецсредства против митингующих.