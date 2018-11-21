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      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      У Росії закупили сучасних спецзасобів майже на мільйон євро, щоб розганяти протести

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      У Росії розгони мітингів – часта практика
      У Росії розгони мітингів – часта практика / РИА Новости

      Керівництво Росгвардії виділило 867 тисяч євро на закупівлю сучасних лазерних випромінювачів, якими розганятимуть мітингувальників.

      Про це пишуть "Открытые медиа". 

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      Зауважимо, що у майже мільйон євро Федеральній службі військ національної гвардії обійшлись лише два автомобілі, обладнані системою комплексної нелетальної дії – лазерними випромінювачами, які можуть осліпити та оглушити мітингувальників. 

      "Акустичний тиск" цих спецзасобів можна порівняти зі звуком, який виникає при зльоті реактивного літака або ракети. Паралельно на людей спрямовуватимуть і світлові промені, які їх засліплюватимуть.

      У повідомленні зазначають, що лише дві такі машини зможуть розігнати цілий мітинг. До слова, систему встановлять на звичайних "Газелях", які перефарбують у спеціальні кольори. 

      Видання пише, що Росія, вірогідно, стане першою країною, де правоохоронці зможуть використовувати лазерні спецзасоби проти мітингувальників. 

      Теги: Новини Росії Зброя протести
      Джерело: 24 Канал
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