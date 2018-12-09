В России жалуются из-за "активизации иностранных спецслужб"

В России убеждают, что иностранные спецслужбы ведут активную деятельность против РФ.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в эфире одного из пропагандистских каналов, пишет "Интерфакс".

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"Осложнение международной обстановки всегда влечет за собой, как правило, более плотное и острое сопротивление со стороны специалистов", – ответил Нарышкин на вопрос, наблюдается ли усиление деятельности иностранных разведок в отношении РФ.

Кроме того, он рассказал, что Служба внешней разведки РФ направляет Путину отчеты по этому вопросу "каждый день, включая субботу, воскресенье и праздники", мол, руководитель Кремля хорошо разбирается в делах разведки. Впрочем, для бывшего КГБиста это и не удивительно.

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