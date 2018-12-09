У Росії бідкаються через "активізацію іноземних спецслужб"

У Росії переконують, що іноземні спецслужби ведуть активну діяльність проти РФ.

Про це заявив глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін в ефірі одного з пропагандистських каналів, пише "Інтерфакс".

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"Ускладнення міжнародної обстановки завжди тягне за собою, як правило, більш щільний і гострий опір з боку фахівців", – відповів Наришкін на запитання, чи спостерігається посилення діяльності іноземних розвідок щодо РФ.

Крім того, він розповів, що Служба зовнішньої розвідки РФ надсилає Путіну звіти з цього питання "кожного дня, включно з суботою, неділею і святами", мовляв, керманич Кремля добре розуміється на справах розвідки. Утім, для колишнього КДБіста це і не дивно.

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