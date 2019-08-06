В российских протестах отсутствует важная составляющая, – эксперт

Протесты в России из-за отказа оппозиции в регистрации на местных выборах трудно назвать массовыми. Сомнительно, что они на что-то повлияют, поскольку у протестующих нет четкой организации и структурированности.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Нашел отражение тезис: "росийсский бунт бессмысленный и беспощадный". "Бессмысленный" – в своем проявлении нет главного – цели на устранение действующей российской власти. "Беспощадный – в моменте жесткого противодействия правоохранительной карательной системы в отношении протестующих,

– отмечает Снегирев.

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В частности, отмечает эксперт, согласно сообщениям, говорится о 1400 задержанных. Этого достаточно для самоорганизации и сопротивления режиму для защиты своих конституционных прав. Но то, что происходит в России – это больше имитация протестов. Время от времени, говорит Снегирев, в России будут перманентные выступления оппозиции, которые мы наблюдали в предыдущие годы. Впрочем, они не окажут никакого влияния на изменение политической ситуации в России.

Нынешние протесты в России не повлияют на рейтинги Путина. Президент РФ крепко держит под контролем исполнительную власть. Россия – не демократическая страна, где обращают внимание на рейтинги главы государства. В течение последних пятнадцати лет мы постоянно говорим о снижении рейтинга Путина, а россияне упорно за него голосуют,

– отметил Дмитрий Снегирев.

Что известно о протестах в Москве?

• В Москве прошли акции протеста за честные выборы 14, 20 и 27 июля. 27 июля правоохранители задержали 1127 человек. 3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители Москвы вышли на очередной протест. На этот раз задержали 1001 человека, среди них – 50 несовершеннолетних.

• Почему россияне протестуют? Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу. Оппозиционеры утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. Однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по разным надуманным причинам. Выборы состоятся 8 сентября.

Видео протестов в Москве 3 августа: силовики бьют дубинками участников акции