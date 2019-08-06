05:28
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      В российских протестах отсутствует важная составляющая, – эксперт

      1274 Читати новину українською
      Протесты в России не станут массовыми
      Протесты в России не станут массовыми / Фото из социальных сетей

      Протесты в России из-за отказа оппозиции в регистрации на местных выборах трудно назвать массовыми. Сомнительно, что они на что-то повлияют, поскольку у протестующих нет четкой организации и структурированности.

      Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

      Читайте также: Польша напомнила в Совбезе ООН об агрессии России против Украины

      Нашел отражение тезис: "росийсский бунт бессмысленный и беспощадный". "Бессмысленный" – в своем проявлении нет главного – цели на устранение действующей российской власти. "Беспощадный – в моменте жесткого противодействия правоохранительной карательной системы в отношении протестующих,
      – отмечает Снегирев.

      Читайте также: Деньги Германии финансируют полицейское государство Путина, – Каспаров

      В частности, отмечает эксперт, согласно сообщениям, говорится о 1400 задержанных. Этого достаточно для самоорганизации и сопротивления режиму для защиты своих конституционных прав. Но то, что происходит в России – это больше имитация протестов. Время от времени, говорит Снегирев, в России будут перманентные выступления оппозиции, которые мы наблюдали в предыдущие годы. Впрочем, они не окажут никакого влияния на изменение политической ситуации в России.

      Нынешние протесты в России не повлияют на рейтинги Путина. Президент РФ крепко держит под контролем исполнительную власть. Россия – не демократическая страна, где обращают внимание на рейтинги главы государства. В течение последних пятнадцати лет мы постоянно говорим о снижении рейтинга Путина, а россияне упорно за него голосуют,
      – отметил Дмитрий Снегирев.

      Что известно о протестах в Москве?

      • В Москве прошли акции протеста за честные выборы 14, 20 и 27 июля. 27 июля правоохранители задержали 1127 человек. 3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители Москвы вышли на очередной протест. На этот раз задержали 1001 человека, среди них – 50 несовершеннолетних.

      Почему россияне протестуют? Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу. Оппозиционеры утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. Однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по разным надуманным причинам. Выборы состоятся 8 сентября.

      Видео протестов в Москве 3 августа: силовики бьют дубинками участников акции

       

      blog_ava
      54-летняя Элизабет Херли обнажила грудь в бассейне: пикантное фото
      8 августа
      422
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Протесты Новости России Владимир Путин Протесты в Москве
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 6 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      524
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 445
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 881
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук