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      В російських протестах відсутня важлива складова, – експерт

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      Протести в Росії не стануть масовими
      Протести в Росії не стануть масовими / Фото з соціальних мереж

      Протести в Росії через відмову опозиції в реєстрації на місцевих виборах важко назвати масовими. Сумнівно, що вони на щось вплинуть, оскільки в протестувальників немає чіткої організації і структурованості.

      Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Знайшла відображення теза: "росийсский бунт бессмысленный и беспощадный". "Бессмысленный" – в своєму прояві немає головного – цілі на усунення діючої російської влади. "Беспощадный" – у моменті жорсткої протидії правоохоронної каральної системи у відношенні до протестуючих,
      – зазначає Снєгирьов.

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      Зокрема, зауважує експерт, згідно з повідомленнями, мовиться про 1400 затриманих. Цього достатньо для самоорганізації і опору режиму для захисту своїх конституційних прав. Але те, що відбувається в Росії – це більше імітація протестів. Час від часу, говорить Снєгирьов, у Росії будуть перманентні виступи опозиції, які ми спостерігали в попередні роки. Втім, вони не матимуть жодного впливу на зміну політичної ситуації в Росії.

      Нинішні протести в Росії не вплинуть на рейтинги Путіна. Президент РФ міцно тримає під контролем виконавчу владу. Росія – не демократична країна, де звертають увагу на рейтинги глави держави. Протягом останніх п’ятнадцяти років ми постійно говоримо про зниження рейтингу Путіна, а росіяни вперто за нього голосують,
      – наголосив Дмитро Снєгирьов.

      Що відомо про протести у Москві?

      • У Москві пройшли акції протесту за чесні вибори 14, 20 та 27 липня. 27 липня правоохоронці затримали 1127 осіб. 3 серпня російські опозиціонери та небайдужі жителі Москви вийшли на черговий протест. Цього разу затримали 1001 особу, серед них – 50 неповнолітніх.

      Чому росіяни протестують? Мітингарі зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи. Опозиціонери стверджують, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати. Проте виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції з різних надуманих причин. Вибори відбудуться 8 вересня.

      Відео протестів у Москві 3 серпня: силовики б'ють дубинками учасників акції 

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Протести Протести в Москві
      Джерело: 24 канал
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