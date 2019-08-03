Гроші Німеччини фінансують поліцейську державу Путіна, – Каспаров

Екс-чемпіон світу з шахів, російський правозахисник Гаррі Каспаров заявив, що німецькі гроші допомагають президентові Росії Володимирові Путіну будувати поліцейську державу.

"Путіну необхідно придбати лояльність, і він має таких охочих партнерів, як Ви знайшли в Німеччині та решті Європі. Він використовує як політичний капітал такі організації, як ПАРЄ, так і фізичний капітал у таких проектах, як "Північний потік-2" з Німеччиною", – заявив Каспаров у відкритому листі до глави МЗС Німеччини Гайко Мааса, повідомляє Bild.

Читайте також: Путін буде продовжувати, – євродепутат розкритикував ПАРЄ через Росію

"Ваші гроші безпосередньо фінансують поліцейську державу Путіна, його війни та пропагандистську машину", – наголосив правозахисник.

Відновлення членства Росії у Раді Європи, припиненого після окупації Криму в 2014 році, та вторгнення на Донбас, сталося багато в чому завдяки саме позиції Німеччини, переконаний екс-чемпіон світу з шахів.

Які зміни штовхнули Раду (Європи) знову прийняти режим Путіна? Чи припинила Росія агресію в Україні? Чи було повернуто Крим, як цього вимагає міжнародна спільнота? Чи було звільнено 24 викрадених у міжнародних водах українських моряків? Чи зробив режим Путіна лібералізацію всередині країни для задоволення вимог Ради щодо прав людини та демократичних стандартів? Ні, ні, ні, ні, ні і ні,

– наголосив Каспаров.

На його думку, "справжня мотивація Ради залишається темною таємницею". А ще Каспаров наголосив, що для Путіна важливим є знищити авторитет європейських інституцій.

"Гірше ж те, що Ви даєте йому (Путіну) зелене світло для подальших зловживань у Росії, оскільки він знає, що має таких партнерів, як Ви, які все одно виконуватимуть його прохання", – зазначив Каспаров у листі до Мааса.

Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ?

Парламентська асамблея Ради Європи 25 червня ухвалила резолюцію, яка передбачала зміну режиму санкцій та повернення Росії до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Наступного дня ПАРЄ підтвердила своє рішення, при цьому не згадавши про жодні санкції проти Росії.

Росію позбавили права голосу в ПАРЄ у 2014 році через агресію Росії на Донбасі та окупацію Криму. У відповідь Росія припинила участь в організації та не сплачувала внески в ПАРЄ. Українська делегація 5 років робила все можливе, щоб не допустити повернення Росії в ПАРЄ.

Що відомо про "Північний потік-2"? Газопровід, який прокладається з Росії на дні Балтійського моря до Європи. Його противники стверджують, що завдяки цьому газопроводу Німеччина вирішить власні проблеми з поставками енергоносіїв, а Росія покарає неслухняного сусіда – Україну.

Читайте також: "Північний потік-2": Росія не зможе відрізати Україну. Поки що, – Aktuality

Хто такий Гаррі Каспаров? Тринадцятий чемпіон світу з шахів, лідер "Об'єднаного громадянського фронту", член президії "альтернативного парламенту" – Національної асамблеї. Член президії та політради руху "Солідарність". Один із засновників і лідерів коаліції опозиційних сил "Інша Росія", співголова Всеросійського громадянського конгресу "Росія за демократію, проти диктатури". В минулому – голова "Комітету-2008: вільний вибір", організатор і учасник низки "Маршів незгідних" у 2006-2007 роках. У 2007 році висувався "Іншою Росією" єдиним кандидатом від опозиції для участі у виборах президента Росії в березні 2008 року, проте так і не був зареєстрований ЦВК.