Путін буде продовжувати, – євродепутат розкритикував ПАРЄ через Росію

Повернення російської делегації у Парламентську асамблею Ради Європи є проявом політичної наївності, від якого не варто очікувати нічого доброго. Президент Росії керується власними інтересами – і продовжуватиме це робити, якщо його не зупинити.

Рішення ПАРЄ є помилковим і ухвалене за повністю надуманими приводами, наголошує євродепутат із складу політичної групи" Оновлення Європи" Петрас Ауштревічус, пише Укрінформ.

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Політик вважає, що тепер "добрих наслідків від цього годі й очікувати. Так, частина європейських політиків починають більш поблажливо ставитися до спільних цінностей. За словами Ауштревічуса, розмиття цих цінностей загрожує тим, що Європа може припинити своє існування.

Вони говорять, що потрібен якийсь діалог, що треба залучати Росію до обміну думками. Я песимістично дивлюся на це. Не думаю, що така позиція призведе до якихось реальних результатів, - ані до позитивних змін в самій Росії, ані до покращення загального клімату навколо Росії та у сусідніх країнах,

– сказав він.

Ауштревічус назвав таку позицію ПАРЄ "політичною наївністю, яка ґрунтується на бажанні, щоб бодай щось відбувалося". Водночас політик зазначив, що єдиним ефективним способом впливу на політику Росії залишаються санкції за порушення міжнародного законодавства.

"Політика санкцій є тим інструментом, який працює. Особливо економічні санкції, а також індивідуальні, персональні санкції проти тих, хто планує такі операції, які були здійснені проти українських моряків, або в інших ситуаціях", – пояснив євродепутат.

Він наголосив, що "легкий вітерець" із Заходу в формі діалогу змінить Росію.

Політика Путіна ґрунтується на дуже чітко визначених інтересах, і поки ми не зробимо так, щоб ці інтереси не могли бути втілені, він буде продовжувати такі деструктивні дії,

– додав Ауштревічус.

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Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ?

25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10. 26 червня ПАРЄ це рішення підтвердила , при цьому в резолюції не згадуються будь-які санкції.

Чому Росія взагалі була виключена з ПАРЄ?У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму цю країну позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та припинила платити відповідні внески.



Українська делегація 5 років робила все можливе, щоб не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня Європа ухвалила рішення на користь Росії. І ця країна вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не миритиметься з жодними обмеженнями.



Хто повернув Росію в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу