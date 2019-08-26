В российских школах и детсадах установят КПП и металлоискатели

Все школы, детсады, колледжи, техникумы, летние лагеря отдыха и центры дополнительного детского образования в Российской Федерации оборудуют постами охраны, установят КПП и металлоискатели.

Такие правила постановило правительство РФ, пишет "Российская газета".

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В большинстве учебных заведений установят системы передачи тревожных сообщений, их подключат к системам видеонаблюдения и сигнализации, наймут сотрудников частных охранных предприятий.

В Министерстве образования заявили, что комплекс подобных мероприятий будет распространен на все регионы РФ и "позволит повысить безопасность образовательной среды, скоординировав все механизмы защиты".

Эксперты все чаще отмечают резкое увеличение случаев агрессии в школах РФ, а ее источником становятся сами ученики.

Обратите внимание! Только за последние два года в 18 регионах РФ учащиеся школ и колледжей совершили 24 резонансных преступления, использовав при этом оружие и взрывные устройства. В результате инцидентов были ранены 99 человек, а 24 погибли.

Например 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Тогда погиб 21 человек, а еще 50 получили ранения.