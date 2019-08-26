У російських школах і дитсадках встановлять КПП і металошукачі

Усі школи, дитсадки, коледжі, технікуми, літні табори відпочинку та центри додаткової дитячої освіти у Російській Федерації обладнають постами охорони, встановлять КПП та металошукачі.

Такі правила постановив уряд РФ, пише "Російська газета".

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У більшості навчальних закладів встановлять системи передачі тривожних повідомлень, їх підключать до систем відеоспостереження та сигналізації, наймуть співробітників приватних охоронних підприємств.

У Міністерстві освіти заявили, що комплекс подібних заходів буде поширено на усі регіони РФ і "дозволить підвищити безпеку освітнього середовища, скоординувавши усі механізми захисту".

Експерти все частіше наголошують про різке збільшення випадків агресії у школах РФ, а її джерелом стають самі учні.

Зверніть увагу! Лише за останні два роки у 18 регіонах РФ учні шкіл та коледжів вчинили 24 резонансних злочини, використавши при цьому зброю і вибухові пристрої. У результаті інцидентів були поранені 99 осіб, а 24 загинули.

Наприклад 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Тоді загинула 21 людина, а ще 50 отримали поранення.