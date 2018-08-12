В российском городе в пруду "выловили" Сталина: фото

В российском городке Куса, Челябинской области, местные жители нашли на обмелевшем берегу местного пруда элементы памятника Иосифу Сталину. Памятник "утопили" в 60-х годах прошлого века.

Как сообщает издание "Жизнь района", находку обнаружил фотограф Андрей Парфенов, когда прогуливался по обмелевшему берегу пруда со своей дочерью

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"Несмотря на серьезную "черепно-мозговую травму", Иосиф Виссарионович "восстал" и снова строго смотрит пустыми глазницами на городские окраины – как и полсотни лет назад", – говорится в сообщении.

Отмечается, что воду из пруда спустили для будущего ремонта плотины.



Фрагменты памятника Сталину / Фото "Жизнь района".



Фрагменты памятника Сталину / Фото "Жизнь района".