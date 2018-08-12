У російському місті в ставку "виловили" Сталіна: фото

У російському містечку Куса, що в Челябінській області, місцеві жителі знайшли на обмілілому березі місцевого ставка елементи пам'ятника Йосипу Сталіну. Пам'ятник "втопили" в 60-х роках минулого століття.

Як повідомляє видання "Жизнь района", знахідку виявив фотограф Андрій Парфьонов, коли прогулювався по обмілілому березі ставка зі своєю дочкою

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"Незважаючи на серйозну "черепно-мозкову травму", Йосип Віссаріонович "повстав" і знову суворо дивиться порожніми очницями на міські околиці – як і півсотні років тому" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воду із ставка спустили через майбутній ремонт греблі.



Фрагменти пам'ятника Сталіну / Фото "Жизнь района".



Фрагменти пам'ятника Сталіну / Фото "Жизнь района".