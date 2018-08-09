Дивна агітація: у Росії з'явилася політична реклама з комуністичною скумбрією

В Ульяновську партія "Комуністи Росії" зважилася на досить креативну передвиборну агітацію: біля дороги з'явився білборд з гаслом на яскраво-червоному тлі "Скумбрія – риба майбутнього!"

Така реклама з’явилася в Ульяновську, а це батьківщина, до речі, комуністичного вождя Ульянова-Леніна. Що саме цим хотіли сказати, чому саме скумбрія, а не тунець чи дельфін – ламають голови тепер росіяни.

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І це не фейкова реклама, яку розмістили конкуренти, з метою дискредитації – ні, в офісі російської компартії підтвердили, що це саме вони замовили й розмістили такі білборди.



В Росії з'явився білборд з гаслом "Скумбрія – риба майбутнього!"

Там також пояснили, що налякані тією соціальною ситуацією, що нині має місце в Росії і тими негативними процесами в економіці – мовляв, якщо так піде далі, то в росіян грошей залишиться тільки на дешеву скумбрію, яку вони в майбутньому і будуть їсти. Саме тому "Скумбрія – риба майбутнього!"

То ж закликають комуністи росіян голосувати за них та обіцяють покращення вже завтра. Додамо, що світова практика – на прикладі Радянського Союзу, Північної Кореї та Куби – свідчить: у разі перебування комуністів при владі з магазинів зникає усе, зокрема і скумбрія. То ж сучасні російські комуністи на своїх рекламних білбордах – брешуть.