Вибори без вибору: як у Росії обирали президента

У Росії закрилися останні дільниці. За попередньою інформацією, участь у виборах взяли 59% росіян, а це менше, ніж планував Путін. Він ставив планку у 70%. Для цього людей на дільниці заманювали всіма можливими методами: організовували конкурси, концерти і лотереї, на яких можна було виграти смартфони чи iPad.

Дід Мороз, мультяшний фіксік, хімери, середньовічні лицарі і ведмеді – так в Росії обирали президента. Напередодні влада розгорнула справжню агіткампанію, аби залучити росіян на виборчі дільниці. Там організовували конкурси, концерти та лотереї. Серед призів смартфони, iPad та інші гаджети. Мета Кремля – висока явка, тому агітував прийти на вибори навіть сам президент.

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Після 18 років правління Путіна росіяни не вірять, що щось можна змінити. Політична апатія серед виборців дуже висока. Лише 28% громадян напередодні виборів заявили про бажання піти на них, ще 30% розмірковували над тим, чи варто це робити. Один з виборців Омська просто з’їв свій бюлетень на виборчій дільниці.

Втім, підтримка Путіна в російському суспільстві висока – майже 70%. У інших кандидатів на президентське крісло вона значно менша: за комуніста-мільйонера Павла Грудініна готові проголосувати 7% росіян, за Ксенію Собчак – ледь 5%. Серйозних опонентів Кремль прибрав задовго до виборів. Бориса Нємцова застрелили три роки тому під стінами Кремля, а Олексія Навального не допустили до виборів, мовляв, у нього є судимість.

Хоч результат і очевидний, без маніпуляцій не минуло. Вкиди бюлетенів, виборчі каруселі, незаконна агітація, примус до участі у виборах, недопущення на виборчі дільниці спостерігачів – про це повідомляють наглядачі з різних регіонів Росії. Студенти медуніверситету у Санкт-Петербурзі поскаржилися, що їх спеціально будили вранці, аби відправити на виборчі дільниці. Значні порушення зареєстрували в Кемеровській області, у Краснодарському краї та в Дагестані.

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Вибори в Росії завершилися. За офіційними даними, Кремль начебто досягає своєї мети: явка виборців в різних регіонах від 59% до 68%. А незалежні спостерігачі повідомляють про значні завищення реальних результатів. Остаточні результати російська ЦВК має оголосити 19 березня.