Побиття та підвіз виборців до дільниць: які головні порушення зафіксували на виборах у Росії

Основні порушення, які зафіксували наглядачі на виборчих дільницях у Росії, – вкидання бюлетенів, організований підвіз виборців та недопуск наглядачів на дільниці. Повідомлень про порушення було відносно небагато.

Про це повідомляє РБК та у прямому ефірі 24 Каналу розповів журналіст Ігор Матюпатенко.

До МВС Росії надійшло 642 звернення щодо проведення виборів. Через інциденти в Люберцях та місті Артем правоохоронці можуть відкрити кримінальні провадження, про це повідомив перший заступник голови МВС Олександр Горовий.

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На одній із дільниць в підмосковних Люберцях відсторонили голова і член ДВК, адже там зафіксували вкидання бюлетенів. Як наслідок, анулювали всі бюлетені, які знаходилися в урні. Як видно на відеозаписі, дві жінки – члени виборчої комісії, здійснили декілька вкидань поки на дільниці не було виборців.

Вкидання бюлетнів наглядачі зафіксували також в Східному окрузі російської столиці, в місті Артем та в Ростові-на-Дону.

В день голосування надійшло 215 повідомлень про порушення правиль оформлення дільниці. Більша частина порушень стосується систем відеонагляду: кабінки чи урни не потрапляли в поле зору камер, камерам перешкоджали сторонні предмети і тому подібні речі. В Саратові, наприклад, в кабінках "лежали прив'язані ручки, які стираються гумкою".

В штабі Ксенії Собчак поскаржилися на те, що в Єкатеринбурзі на дільниці був розміщений портрет Володимира Путіна.

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Також Центральний виборчий комітет отримав повідомлення про підвіз виборців, проте багато із них не підтвердились. Учасник групи "Війна" Петро Верзілов, що поїхав спостерігачем в Грозний, повідомив, що на дільницю прийшло безліч людей "не за адресою ділянки" і стали отримувати бюлетені. Після запитання спостерігача вони сказали, що помилилися адресою, і пішли. У штабі "Яблука" заявили, що людей насильно звозили на ділянки в Барнаулі, при цьому громадяни відмовлялися голосувати в знак протесту. В Москві також підвозили на дільниці будівельників та транспортних працівників, проте це не нарушає закон, повідомили експерти.

На дільницях зафіксували також факти нападів на виборців. Наприклад, в Кемерово у машини спостерігача пробили колеса та зламали дзеркало. Спостерігачка з ділянки села Хузрук в Карачаєво-Черкесії заявила, що її виштовхали на вулицю і погрожували зґвалтуванням. Також є повідомлення про затримання спостерігачів у Владикавказі, видалення журналістів з виборчих дільниць у Карачаєвську і Севастополі.

У Дагестані на виборчій дільниці на журналіста місцевого видання, який висвітлював сибори, напав чиновник. Співробітник адміністрації одного з районів Махачкали вдарив журналіста "РІА Дербент" Маліка Бутаєва по обличчю за те, що той знімав роботу комісії на відео.

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На участке 1072 неизвестный мужчина напал на нашего наблюдателя после отказа убирать камеру. Его вывела полиция pic.twitter.com/2eozWnwbYD — Наблюдатели Дагестана (@DagestanElect) 18 марта 2018 г.

Варто зазначити, що Дагестан став одним із лідерів за кількістю повідомлень про правопорушення.