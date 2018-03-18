Выборы без выбора: как в России выбирали президента

В России закрылись последние участки. По предварительной информации, участие в выборах приняли 59% россиян, а это меньше, чем планировал Путин. Он ставил планку в 70%. Для этого людей на участки заманивали всеми возможными методами: организовывали конкурсы, концерты и лотереи, на которых можно было выиграть смартфоны или iPad.

Дед Мороз, мультяшный фиксик, химеры, средневековые рыцари и медведи – так в России выбирали президента. Накануне власть развернула настоящую агиткампанию, чтобы привлечь россиян на избирательные участки. Там организовывали конкурсы, концерты и лотереи. Среди призов – смартфоны, iPad и другие гаджеты. Цель Кремля – высокая явка, потому агитировал прийти на выборы даже сам президент.

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После 18 лет правления Путина россияне не верят, что что-то можно изменить. Политическая апатия среди избирателей очень высокая. Лишь 28% граждан накануне выборов заявили о желании пойти на них, еще 30% размышляли над тем, стоит ли это делать. Один из избирателей Омска просто съел свой бюллетень на избирательном участке.

Впрочем, поддержка Путина в российском обществе высока – почти 70%. У других кандидатов на президентское кресло она значительно меньше: за коммуниста-миллионера Павла Грудинина готовы проголосовать 7% россиян, за Ксению Собчак – едва 5%. Серьезных оппонентов Кремль убрал задолго до выборов. Бориса Немцова застрелили три года назад под стенами Кремля, а Алексея Навального не допустили до выборов, мол, у него есть судимость.

Хоть результат и очевиден, без манипуляций не обошлось. Вбросы бюллетеней, избирательные карусели, незаконная агитация, принуждение к участию в выборах, недопущение на избирательные участки наблюдателей – об этом сообщают наблюдатели из различных регионов России. Студенты медуниверситета в Санкт-Петербурге пожаловались, что их специально будили утром, чтобы отправить на избирательные участки. Значительные нарушения зарегистрировали в Кемеровской области, Краснодарском крае и в Дагестане.

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Выборы в России завершились. По официальным данным, Кремль вроде бы достигает своей цели: явка избирателей в разных регионах от 59% до 68%. А независимые наблюдатели сообщают о значительном завышении реальных результатов. Окончательные результаты российский ЦИК должен объявить 19 марта.