Странная агитация: в России появилась политическая реклама с коммунистической скумбрией

В Ульяновске партия "Коммунисты России" решилась на довольно креативную предвыборную агитацию: возле дороги появился билборд с лозунгом на ярко-красном фоне "Скумбрия – рыба будущего!"

Такая реклама появилась в Ульяновске, а это родина, кстати, коммунистического вождя Ульянова-Ленина. Что именно этим хотели сказать, почему именно скумбрия, а не тунец или дельфин – ломают головы теперь россияне.

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И это не фейковый реклама, которую разместили конкуренты, с целью дискредитации – нет, в офисе российской компартии подтвердили, что это именно они заказали и разместили такие билборды.



В России появился билборд с лозунгом "Скумбрия – рыба будущего!"

Там также объяснили, что напуганные той социальной ситуацией, которая сейчас имеет место быть в России и теми негативными процессами в экономике – мол, если так пойдет дальше, то у россиян денег останется только на дешевую скумбрию, которую они в будущем и будут есть. Именно поэтому "Скумбрия – рыба будущего!"

Так же коммунисты призывают россиян голосовать за них и обещают улучшение уже завтра. Добавим, что мировая практика – на примере Советского Союза, Северной Кореи и Кубы – гласит: в случае пребывания коммунистов у власти из магазинов исчезает все, в том числе и скумбрия. Так что современные российские коммунисты на своих рекламных билбордах – врут.