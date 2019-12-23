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      В Россию привезли ядерные отходы из Германии, к ним уже провели экскурсию

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      Из Германии в Россию привезли 600 тонн ядерных отходов, это только первая партия / rbc.ua

      В российский город Санкт-Петербург в воскресенье, 22 декабря, прибыло судно "Михаил Дудин" с более чем 600 тоннами ядерных отходов из Германии. Их на экскурсии уже показали местным депутатам, а впоследствии повезут просто мимо домов местных.

      Говорится про отвальный гексафторид урана, так называемые "урановые хвостики", сообщает DW.

      К слову: Полиция арестовала судно, которое привезло опасные отходы из Европы в Херсон

      Прибытие интересного "новогоднего подарка" уже изрядно насторожило экологов, которые протестуют против того, чтобы ядерные отходы из других стран хранились в России.

      Эксперт Creenpeace Рашид Алимов рассказал, что еще в воскресенье "урановые хвостики" были перегружены с судна на железнодорожные платформы. В ближайшее время поезд отправится в Новоуральск и в течение 3-4 дней будет ехать, в частности, мимо жилых домов.

      Он также заявил, что экскурсия для депутатов была обычной попыткой "Росатома" "замылить глаза общественности". И простая экскурсия не отвечает на вопросы экологов.

      Мы настаиваем, что ядерные отходы из других стран не должны храниться в России,
      – подчеркнул Алимов.

      Что известно о вывозе в Россию ядерных отходов?В этом году он возобновился после почти 10-летнего перерыва. В течение ближайших двух лет Германия планирует вывезти в Россию около 12 тысяч тонн "урановых хвостиков".

      Российские власти заявляют, якобы в Россию прямо на переработку перевозят обедненный уран. Экологи же утверждают: это ядерные отходы, миллионы тонн которых будут хранить в России под открытым небом.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Экология Ядерная энергетика Ядерная безопасность
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