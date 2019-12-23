В Россию привезли ядерные отходы из Германии, к ним уже провели экскурсию

В российский город Санкт-Петербург в воскресенье, 22 декабря, прибыло судно "Михаил Дудин" с более чем 600 тоннами ядерных отходов из Германии. Их на экскурсии уже показали местным депутатам, а впоследствии повезут просто мимо домов местных.

Говорится про отвальный гексафторид урана, так называемые "урановые хвостики", сообщает DW.

К слову: Полиция арестовала судно, которое привезло опасные отходы из Европы в Херсон

Прибытие интересного "новогоднего подарка" уже изрядно насторожило экологов, которые протестуют против того, чтобы ядерные отходы из других стран хранились в России.

Эксперт Creenpeace Рашид Алимов рассказал, что еще в воскресенье "урановые хвостики" были перегружены с судна на железнодорожные платформы. В ближайшее время поезд отправится в Новоуральск и в течение 3-4 дней будет ехать, в частности, мимо жилых домов.

Он также заявил, что экскурсия для депутатов была обычной попыткой "Росатома" "замылить глаза общественности". И простая экскурсия не отвечает на вопросы экологов.

Мы настаиваем, что ядерные отходы из других стран не должны храниться в России,

– подчеркнул Алимов.

Что известно о вывозе в Россию ядерных отходов?В этом году он возобновился после почти 10-летнего перерыва. В течение ближайших двух лет Германия планирует вывезти в Россию около 12 тысяч тонн "урановых хвостиков".



Российские власти заявляют, якобы в Россию прямо на переработку перевозят обедненный уран. Экологи же утверждают: это ядерные отходы, миллионы тонн которых будут хранить в России под открытым небом.