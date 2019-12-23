У Росію привезли ядерні відходи з Німеччини, до них вже провели екскурсію

У російське місто Санкт-Петербург у неділю, 22 грудня, прибуло судно "Михайло Дудін" з понад 600 тоннами ядерних відходів з Німеччини. Їх на екскурсії вже показали місцевим депутатам, а згодом повезуть просто повз будинки місцевих.

Мовиться про відвальний гексафторид урану, так звані "уранові хвостики", повідомляє DW.

До слова: Поліція заарештувала судно, яке привезло небезпечні відходи з Європи до Херсона

Прибуття цікавого "новорічного подарунка" вже неабияк насторожило екологів, які протестують проти того, аби ядерні відходи з інших країн зберігалися у Росії.

Експерт Creenpeace Рашид Алімов розповів, що ще у неділю "уранові хвостики" були перезавантажені з судна на залізничні платформи. Найближчим часом потяг вирушить до Новоуральська і протягом 3-4 днів їхатиме, зокрема, повз житлові будинки.

Він також заявив, що екскурсією для депутатів була звичайною спробою "Росатома" "замилити очі громадськості". І проста екскурсія не відповідає на питання екологів.

Ми наполягаємо, що ядерні відходи з інших країн не повинні зберігатися в Росії,

– підкреслив Алімов.

Що відомо про вивезення до Росії ядерних відходів?Цьогоріч воно відновилося після майже 10-річної перерви. Протягом найближчих двох років Німеччина планує вивезти до Росії близько 12 тисяч тонн "уранових хвостиків".



Російська влада заявляє, буцімто у Росію просто на переробку перевозять збіднений уран. Екологи ж стверджують: це ядерні відходи, мільйони тонн яких зберігатимуть у Росії просто неба.