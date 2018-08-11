В Ровненской области в ДТП пострадали военные: авто смяло, как консервную банку

В Ровненской области, 11 августа, около 07:30 часов утра в селе Новая Любомирка произошло ДТП. В аварии пострадали военнослужащие по контракту, которые в момент ДТП находились на службе и в форменной одежде.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровненской области.

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"22-летний житель села Новая Любомирка, управляя автомобилем "ВАЗ 2108", двигаясь в направлении автодороги "Городище-Ровно-Староконстантинов", по неизвестным пока причинам столкнулся с автомобилем "ВАЗ Нива", которая стояла на обочине. За рулем "Нивы" находился 27-летний житель Ивано-Франковской области. В это время рядом с авто стоял 20-летний житель Буковины", – говорится в сообщении полиции.



В результате столкновения водитель "Нивы" получил ушиб головы. У пассажира медики диагностировали открытый перелом ноги. Оба пострадавших являются военнослужащими по контракту, которые в момент ДТП находились на службе и в форменной одежде. Их госпитализировали в Ровненский военный госпиталь.



Водитель ВАЗа не пострадал. В соответствии с медицинским освидетельствованием он был трезв.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Транспортные средства помещены на штрафплощадку Ровно,

– добавили в полиции.



Фото с места ДТП



Транспортные средства помещены на штрафплощадку Ровно