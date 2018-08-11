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На Рівненщині в ДТП постраждали військові: авто зім'яло, як бляшанку

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ДТП з військовими на Рівненщині
ДТП з військовими на Рівненщині / Фото прес-служби поліції

На Рівненщині, 11 серпня, близько 07:30 години ранку у селі Нова Любомирка сталася ДТП. У аварії постраждали військовослужбовці за контрактом, які в момент ДТП перебували на службі та у форменому одязі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області. 

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"22-річний житель села Нова Любомирка, керуючи автомобілем "ВАЗ 2108", рухаючись у напрямку автодороги "Городище-Рівне-Старокостянтинів", з невідомих поки причини допустив зіткнення із автомобілем "ВАЗ Нива", яка стояла на узбіччі. За кермом "Ниви" перебував 27-річний житель Івано-Франківської області. У цей час поруч авто стояв 20-річний житель Буковини", – йдеться у повідомленні поліції.

Унаслідок зіткнення водій "Ниви" отримав забій голови. У пасажира медики діагностували відкритий перелом ноги. Обоє потерпілих є військовослужбовцями за контрактом, які в момент ДТП перебували на службі та у форменому одязі. Їх госпіталізували до Рівненського військового шпиталю.

Водій ВАЗівки не постраждав. Відповідно до медичного освідування він був тверезий.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби поміщені на штрафмайданчик Рівного,
– додали у поліції. 


Фото з місця ДТП


Транспортні засоби поміщені на штрафмайданчик Рівного


Військових госпіталізували до Рівненського військового шпиталю

Теги: Новини України Рівне Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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