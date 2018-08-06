02:02
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
25°C 16°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, 6 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Ровненской области в реке утонули две сестры

69 Читати новину українською
Девочки утонули в реке Горынь
Девочки утонули в реке Горынь / Фото пресс-службы ГСЧС

На Ровненщине в реке Горынь утонули две сестры – 2005 и 2006 годов рождения. Трагедия произошла в Острожском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Читайте также: На Житомирщине отец убил 8-летнюю дочь и совершил самоубийство: известна причина

6 августа в 19:15 на линию "101" поступило сообщение, что близ села Бродовское Острожского района в реке Горынь утонули две сестры 2005 и 2006 годов рождения. Одну из девочек подняли на поверхность местные жители,
– сообщили спасатели.

В понедельник, 7 августа, в 23:10 часов второго ребенка нашли и подняли на поверхность. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние ГСЧС Ровно
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 августа, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Главные новости 6 августа: Костенко прибыл в Украину, в итальянской Болонье мощный взрыв
6 августа, 22:30 Главные новости 6 августа: Костенко прибыл в Украину, в итальянской Болонье мощный взрыв
Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
6 августа, 22:01 Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
Михайло Поживанов
"Кривосуддя" по-українськи: чому суддя Майдану веде справу Януковича
6 августа, 21:00 "Кривосуддя" по-українськи: чому суддя Майдану веде справу Януковича
Роман Маселко
Более 2,5 миллиардов убытков: 13 преступлений на "Укрзализныце", которые вас шокируют
6 августа, 20:01 Более 2,5 миллиардов убытков: 13 преступлений на "Укрзализныце", которые вас шокируют
Катерина Петренко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Причина смерти — украинец: воспоминания тех, кто пережил Голодомор
 28 ноября 2015 , 15:57
Три года президентства Порошенко: достижения и промахи
 7 июня 2017 , 22:40
"Карпаты" продлят контракт с лидерами команды
 13 мая 2016 , 20:38
1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы: кто фавориты у букмекеров?
 13 апреля , 18:31
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук