В Ровненской области в реке утонули две сестры
На Ровненщине в реке Горынь утонули две сестры – 2005 и 2006 годов рождения. Трагедия произошла в Острожском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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6 августа в 19:15 на линию "101" поступило сообщение, что близ села Бродовское Острожского района в реке Горынь утонули две сестры 2005 и 2006 годов рождения. Одну из девочек подняли на поверхность местные жители,
– сообщили спасатели.
В понедельник, 7 августа, в 23:10 часов второго ребенка нашли и подняли на поверхность. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Источник: 24 Канал
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