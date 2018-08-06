В Ровненской области в реке утонули две сестры

На Ровненщине в реке Горынь утонули две сестры – 2005 и 2006 годов рождения. Трагедия произошла в Острожском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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6 августа в 19:15 на линию "101" поступило сообщение, что близ села Бродовское Острожского района в реке Горынь утонули две сестры 2005 и 2006 годов рождения. Одну из девочек подняли на поверхность местные жители,

– сообщили спасатели.

В понедельник, 7 августа, в 23:10 часов второго ребенка нашли и подняли на поверхность. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.