На Рівненщині у річці потонули дві сестри

На Рівненщині у річці Горинь потонули дві сестри – 2005 та 2006 років народження. Трагедія сталася у Острозькому районі.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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6 серпня о 19:15 на лінію "101" надійшло повідомлення, що неподалік села Бродівське Острозького району у річці Горинь потонули дві сестри 2005 та 2006 років народження. Одну з дівчат підняли на поверхню місцеві жителі,

– повідомили рятувальники.

У понеділок, 7 серпня, о 23:10 годині другу дитину знайшли та підняли на поверхню. Наразі усі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.