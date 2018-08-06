На Рівненщині у річці потонули дві сестри
На Рівненщині у річці Горинь потонули дві сестри – 2005 та 2006 років народження. Трагедія сталася у Острозькому районі.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
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6 серпня о 19:15 на лінію "101" надійшло повідомлення, що неподалік села Бродівське Острозького району у річці Горинь потонули дві сестри 2005 та 2006 років народження. Одну з дівчат підняли на поверхню місцеві жителі,
– повідомили рятувальники.
У понеділок, 7 серпня, о 23:10 годині другу дитину знайшли та підняли на поверхню. Наразі усі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
Джерело: 24 Канал
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