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В Ровно авто с представителями СМИ попало в смертельное ДТП: фото

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В Ровно съемочная группа попала в смертельную аварию
В Ровно съемочная группа попала в смертельную аварию / rv.npu.gov.ua

В Ровно, вечером 1 июня, автомобиль со съемочной группой столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего погиб мужчина,

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Ровенской области.

41-летний житель, управляя автомобилем Renault Megane, совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Setra сообщением Киев – Львов под управлением 35-летнего жителя Тернопольщины,
– рассказали в полиции.

В результате ДТП 30-летний пассажир легковушки получил тяжелые травмы. К сожалению, несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, мужчина скончался сегодня, 2 июня, около четырех часов утра.

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Кроме того, в аварии травмировался водитель Renault, у которого медики диагностировали политравму, и 23-летняя пассажирки этого же автомобиля получила перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму. Их обоих госпитализировали в травматологическое отделение больницы.

Вместе с тем, в момент столкновения в пассажирском автобусе находились 42 человека, из которых разбилась только 23-летняя пассажирка, которая попала в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами. Остальные пассажиры пересели в другой автобус и поехали в пункт назначения.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Оба транспортных средства помещены на штрафплощадки. У водителя легковушки отобрали образцы крови с целью определения наличия алкоголя или наркотиков", – сообщили правоохранители.

Также, как рассказали полицейские в комментарии "УНН", пассажирами Renault была съемочная группа – журналист и оператор.


Представители СМИ попали в ДТП в Ровно


В Ровно легковушка со съемочной группой столкнулась с междугородним автобусом


В Ровно съемочная группа попала в смертельную аварию

Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Жертвы журналисты Ровно
Источник: 24 Канал
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