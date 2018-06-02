У Рівному авто з представниками ЗМІ потрапило в смертельну ДТП: фото

У Рівному, ввечері 1 червня, автомобіль зі знімальною групою зіткнувся з міжміським автобусом, внаслідок чого загинув чоловік,

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП Рівненської області.

41-річний рівнянин, керуючи автомобілем Renault Megane, здійснюючи маневр розвороту через подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автобусом Setra сполученням Київ-Львів під керуванням 35-річного жителя Тернопільщини,

– розповіли у поліції.

Внаслідок ДТП 30-річний пасажир легковика отримав важкі травми. На жаль, попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер сьогодні, 2 червня, близько четвертої години ранку.

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Окрім того, в аварії травмувався водій Renault, у якого медики діагностували у політравму та 23-річна пасажирки цього ж автомобіля, яка отримала перелом руки та закриту черепно-мозкову травму. Їх обох госпіталізували у травматологічне відділення лікарні.

Водночас, у момент зіткнення в пасажирському автобусі перебувало 42 особи, з яких травмувалася лише 23-річна пасажирка, яка потрапила у медзаклад із закритою черепно-мозковою травмою, забоями та саднами. Решта пасажирів пересіли до іншого автобусу і поїхали до пункту призначення.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обидва транспортні засоби поміщені на штрафмайданчики. У водія легковика відібрали зразки крові з метою визначення наявності алкоголю чи наркотиків", – повідомили правоохоронці.

Також, як розповіли поліцейські у коментарі "УНН", пасажирами Renault була знімальна група – журналіст та оператор.



Представники ЗМІ потрапили у ДТП в Рівному



У Рівному легковик зі знімальною групою зіткнувся з міжміським автобусом