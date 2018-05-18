В Ровно бандиты выдавали себя за военных

В Ровно разоблачили организованную преступную группировку, участники которой выдавали себя за военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В состав банды входили ранее судимые за уголовные преступления местные жители.

Читайте также: СБУ разоблачили жителя Запорожья, создал сеть кремлевских информаторов

Злоумышленники занимались сбытом переработанного огнестрельного оружия и незаконной добычей янтаря-сырца.

Для маскировки преступлений участники группировки использовали военную форму.

Трех фигурантов задержали. Двум из них сообщили о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.