В Ровно бандиты выдавали себя за военных
В Ровно разоблачили организованную преступную группировку, участники которой выдавали себя за военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В состав банды входили ранее судимые за уголовные преступления местные жители.
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Злоумышленники занимались сбытом переработанного огнестрельного оружия и незаконной добычей янтаря-сырца.
Для маскировки преступлений участники группировки использовали военную форму.
Трех фигурантов задержали. Двум из них сообщили о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: 24 Канал
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