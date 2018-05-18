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В Ровно бандиты выдавали себя за военных

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Задержание в Ровно
Задержание в Ровно / СБУ

В Ровно разоблачили организованную преступную группировку, участники которой выдавали себя за военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В состав банды входили ранее судимые за уголовные преступления местные жители.

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Злоумышленники занимались сбытом переработанного огнестрельного оружия и незаконной добычей янтаря-сырца.

Для маскировки преступлений участники группировки использовали военную форму.

Трех фигурантов задержали. Двум из них сообщили о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: Новости Украины Ровно СБУ
Источник: 24 Канал
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