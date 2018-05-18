У Рівному бандити видавали себе за військових
У Рівному викрили організоване злочинне угруповання, учасники якого видавали себе за військовослужбовців Збройних Сил України.
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
До складу банди входили раніше судимі за кримінальні злочини місцеві жителі.
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Зловмисники займались збутом переробленої вогнепальної зброї та незаконним видобутком бурштину-сирцю.
Задля маскування злочинів учасники угруповання використовували військову форму.
Трьох фігурантів затримали у Рівному. Двом з них повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Джерело: 24 Канал
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