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      В Ровно городской совет запретил ЛГБТ-марши: известна причина

      4 Читати новину українською
      Ровненский городской совет / rivne.media

      Городской совет Ровно запретили проводить ЛГБТ-марши на территории города. Чиновники назвали такие меры пропагандой однополых отношений.

      Глава бюджетной комиссии и депутат от "Свободы" Олег Карпяк стал инициатором этого запрета. Об этом сообщает "Суспильне Ровно".

      Следует знать: Как украинцы относятся к ЛГБТ-маршам: опрос

      В проект решения авторы ссылаются на Семейный кодекс Украины, в частности на статью 3. В ней говорится, что "основания на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества".

      Запрет также объясняется тем, что подобные марши и фестивали составляют "угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины".

      Решение городского совета Ровно / фото "Суспильне"

      Украинцы о ЛГБТ-маршах: смотрите видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал ВО "Свобода" ЛГБТ Ровно
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