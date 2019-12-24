В Ровно городской совет запретил ЛГБТ-марши: известна причина

Городской совет Ровно запретили проводить ЛГБТ-марши на территории города. Чиновники назвали такие меры пропагандой однополых отношений.

Глава бюджетной комиссии и депутат от "Свободы" Олег Карпяк стал инициатором этого запрета. Об этом сообщает "Суспильне Ровно".

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В проект решения авторы ссылаются на Семейный кодекс Украины, в частности на статью 3. В ней говорится, что "основания на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества".

Запрет также объясняется тем, что подобные марши и фестивали составляют "угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины".

Решение городского совета Ровно / фото "Суспильне"

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