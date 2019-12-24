В Ровно городской совет запретил ЛГБТ-марши: известна причина
Городской совет Ровно запретили проводить ЛГБТ-марши на территории города. Чиновники назвали такие меры пропагандой однополых отношений.
Глава бюджетной комиссии и депутат от "Свободы" Олег Карпяк стал инициатором этого запрета. Об этом сообщает "Суспильне Ровно".
Следует знать: Как украинцы относятся к ЛГБТ-маршам: опрос
В проект решения авторы ссылаются на Семейный кодекс Украины, в частности на статью 3. В ней говорится, что "основания на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества".
Запрет также объясняется тем, что подобные марши и фестивали составляют "угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины".
Решение городского совета Ровно / фото "Суспильне"
Украинцы о ЛГБТ-маршах: смотрите видео
Выбор редакции
-
Суммы в платежке за тепло снизятся на 30%: Зеленский требует уменьшения платы за все коммуслугисегодня , 15:20
-
Больше автономии и денег: в Украине изменят принцип финансирования высшего образованиясегодня , 15:15
-
Кто и за какие законы кнопкодавил в новой Верховной Раде – полный список: инфографикасегодня , 15:00