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      У Рівному міська рада заборонила ЛГБТ-марші: відома причина

      83 Читать новость на русском
      Рівненська міська рада / rivne.media

      Міська рада Рівного заборонила проводити ЛГБТ-марші на території міста. Чиновники назвали такі заходи пропагандою одностатевих стосунків.

      Голова бюджетної комісії та депутат від "Свободи" Олег Карпяк став ініціатором цієї заборони. Про це повідомляє "Суспільне Рівне".

      Варто знати: Як українці ставляться до ЛГБТ-маршів: опитування

      У проєкті рішення автори посилаються на Сімейний кодекс України, зокрема на статтю 3. У ній мовиться, що "підстави на яких створюється сім'я, не мають суперечити моральним засадам суспільства". 

      Заборона також пояснюється тим, що подібні марші і фестивалі становлять "загрозу інституту сім'ї як складовій стратегії національної безпеки України".


      Рішення міської ради Рівного / фото "Суспільного"

      Українці про ЛГБТ-марші: дивіться відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Рівне ЛГБТ ВО "Свобода" Скандал
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