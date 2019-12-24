У Рівному міська рада заборонила ЛГБТ-марші: відома причина

Міська рада Рівного заборонила проводити ЛГБТ-марші на території міста. Чиновники назвали такі заходи пропагандою одностатевих стосунків.

Голова бюджетної комісії та депутат від "Свободи" Олег Карпяк став ініціатором цієї заборони. Про це повідомляє "Суспільне Рівне".

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У проєкті рішення автори посилаються на Сімейний кодекс України, зокрема на статтю 3. У ній мовиться, що "підстави на яких створюється сім'я, не мають суперечити моральним засадам суспільства".

Заборона також пояснюється тим, що подібні марші і фестивалі становлять "загрозу інституту сім'ї як складовій стратегії національної безпеки України".



Рішення міської ради Рівного / фото "Суспільного"

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