17:30
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК

      В Ровно подросток второй раз за неделю похитил маршрутку

      - Читати новину українською

      Правоохранители задержали несовершеннолетнего, который второй раз за неделю угнал маршрутку. Первый инцидент произошел 25 февраля, тогда 16-летний парень похитил маршрутку номер 51. Во второй раз общественный транспорт он угнал вечером 1 марта.

      На этот раз парень незаконно проник в маршрутку номер 66, которая была припаркована на улице Курчатова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

      Читайте также: На Львовщине отец нарушителя правил дорожного движения ударил полицейского в лицо

      Вечером 1 марта 16-летний житель села Малый Алексин Ровненского района, нажав аварийное открывание дверей, проник в маршрутку,
      – говорится в сообщении.

      Несовершеннолетнего злоумышленника из СМИ узнал 20-летний житель. Он заметил подростка, когда тот заправлял маршрутку, и уведомил полицию.

      На противоположном конце города, на улице Князя Владимира похищенный автобус остановили патрульные. Подросток был трезв и объяснил полицейским, что просто захотел покататься.

      Полиция начала уголовное производство по статье незаконное завладение транспортом. Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подростку также назначат судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку он состоит на учете у врача.

      Что известно о предварительном похищении маршрутки?25 февраля подросток уже похитил со стоянки маршрутку, всю ночь ездил на ней по деревням в Ровненском районе, а затем и на рейс "вышел". На следующий день, следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления. 

      Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Полиция Ровно Транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:22 Как приспешники Януковича восстанавливают свое влияние в Украине
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 17:00 Внеочередное заседание Рады: Украину ждут очень большие перемены?
      Сергій Фурса
      24 февраля , 14:50 Тест-драйв Mini Cooper SE: грек проти Ґрети
      сегодня , 16:30 Громкие скандалы судьи, который выносил решение по "Приватбанка"
      Роман Маселко
      сегодня , 16:06 Путь к Евро-2021: в ожидании нового успеха женской сборной Украины по футзалу
      Софія Кулай
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук