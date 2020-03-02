В Ровно подросток второй раз за неделю похитил маршрутку

Правоохранители задержали несовершеннолетнего, который второй раз за неделю угнал маршрутку. Первый инцидент произошел 25 февраля, тогда 16-летний парень похитил маршрутку номер 51. Во второй раз общественный транспорт он угнал вечером 1 марта.

На этот раз парень незаконно проник в маршрутку номер 66, которая была припаркована на улице Курчатова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Вечером 1 марта 16-летний житель села Малый Алексин Ровненского района, нажав аварийное открывание дверей, проник в маршрутку,

– говорится в сообщении.

Несовершеннолетнего злоумышленника из СМИ узнал 20-летний житель. Он заметил подростка, когда тот заправлял маршрутку, и уведомил полицию.

На противоположном конце города, на улице Князя Владимира похищенный автобус остановили патрульные. Подросток был трезв и объяснил полицейским, что просто захотел покататься.

Полиция начала уголовное производство по статье незаконное завладение транспортом. Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подростку также назначат судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку он состоит на учете у врача.

Что известно о предварительном похищении маршрутки?25 февраля подросток уже похитил со стоянки маршрутку, всю ночь ездил на ней по деревням в Ровненском районе, а затем и на рейс "вышел". На следующий день, следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления.