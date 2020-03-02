У Рівному підліток вдруге за тиждень викрав маршрутку

Правоохоронці затримали неповнолітнього, який вдруге за тиждень викрав маршрутку. Перший інцидент трапився 25 лютого, тоді 16-річний хлопець викрав маршрутку номер 51. Вдруге громадський транспорт він викрав ввечері 1 березня.

Цього разу хлопець незаконно проник у маршрутку номер 66, яка була припаркована на вулиці Курчатова. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

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Ввечері 1 березня 16-річний житель села Малий Олексин Рівненського району, натиснувши аварійне відкривання дверей, проник у маршрутку,

– йдеться у повідомленні.

Неповнолітнього зловмисника зі ЗМІ впізнав 20-річний рівнянин. Він помітив підлітка, коли той заправляв маршрутку, та повідомив поліцію.

На протилежному кінці міста, на вулиці Князя Володимира викрадений автобус зупинили патрульні. Підліток був тверезий та пояснив поліцейським, що просто захотів покататися.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею незаконне заволодіння транспортом. Слідчі клопотатимуть у суді про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підлітку також призначать судово-психіатричну експертизу, оскільки він перебуває на обліку в лікаря.

Що відомо про попереднє викрадення маршрутки? 25 лютого підліток вже викрав зі стоянки маршрутку, всю ніч їздив нею селами у Рівненському районі, а потім і на рейс "вийшов". Наступного дня, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.