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      В Ровно полицейский застрелился во время службы

      119 Читати новину українською
      У погибшего остались двое детей
      У погибшего остались двое детей / vse.rv.ua

      Предполагают, что 34-летний инспектор-дежурный совершил самоубийство из-за неурядиц в семье или финансовых трудностей. Он проработал правоохранителей более 10 лет.

      Около четырех утра в Ровненском отделе полиции в комнате для задержанных правоохранители услышали звук выстрела. Прибежав, они увидели окровавленного и неживого 34-летнего коллегу. По предварительной информации полиции Ровенщины, он сам выстрелил себе в голову.

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      Погибший проработал стражем порядка 13 лет, из которых почти три – в должности дежурного.

      Среди версий такого поступка рассматривают две основные: бытовые конфликты и финансовая нужда. У мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей.

      Все обстоятельства трагедии будут изучать специалисты, в том числе и психологи.

      В Ровно застрелился полицейский: смотрите видео брифинга руководства

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Криминал Ровно
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