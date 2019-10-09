В Ровно полицейский застрелился во время службы

Предполагают, что 34-летний инспектор-дежурный совершил самоубийство из-за неурядиц в семье или финансовых трудностей. Он проработал правоохранителей более 10 лет.

Около четырех утра в Ровненском отделе полиции в комнате для задержанных правоохранители услышали звук выстрела. Прибежав, они увидели окровавленного и неживого 34-летнего коллегу. По предварительной информации полиции Ровенщины, он сам выстрелил себе в голову.

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Погибший проработал стражем порядка 13 лет, из которых почти три – в должности дежурного.

Среди версий такого поступка рассматривают две основные: бытовые конфликты и финансовая нужда. У мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Все обстоятельства трагедии будут изучать специалисты, в том числе и психологи.

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