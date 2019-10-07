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      60 процентов полицейских – старые милиционеры: Клименко рассказал, будут ли "чистки" в НПУ

      14 Читати новину українською
      Реформирование Нацполиции продолжается
      Реформирование Нацполиции продолжается / Иллюстративное фото

      Полицейских в Украине – 130 тысяч. И с начала реформы сменились лишь 40%. По меньшей мере 3 тысячи возобновились через суды, потому что документы на их увольнение готовили неправильно.

      В 2015 году тогда заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе говорила: чтобы поменять милиционеров на полицейских, чтобы найти новые лица, нужно минимум 10 лет. Об этом напомнил новый руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет LB.ua.

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      Сколько еще "старых кадров" в полиции

      Журналисты спросили у Клименко, начнутся ли "чистки" в полиции сейчас.

      Мы знали, какую реформу начинаем, на какие жертвы идем. По состоянию на сегодня мы заменили 40% персонала. Осталось 60%,
      – ответил Клименко.

      Он добавил, что через суды возобновилось в полиции по меньшей мере 3 тысячи человек. И это, к сожалению, много. Тогда у председателя НПУ спросили: "Что с ними планируете делать?". "Увольнять во второй раз. Но, вообще, это вопрос не ко мне", – подчеркнул Клименко.

      Об ошибках с документами на увольнение

      По словам главы НПУ, суды не всегда справедливы. Однако была и "ошибка со стороны молодой Национальной полиции 2015 – 2016 годов, когда у нас еще не было достаточной нормативной базы".

      Документы на увольнение из рядов полиции иногда составляли неправильно, что дало возможность обжаловать их в суде,
      – отметил Клименко.

      При этом таких случаев, когда ошибки в документах допускали намеренно – "не больше десятка".

      Игорь Клименко – новый глава Нацполиции: краткая биография – в материале 24 канала.

      "Мы работаем в тех условиях, которые есть. И постоянно инициируем совершенствование законодательной базы. Если законодатель сочтет необходимым и возможным внести изменения – мы будем только рады", – подытожил главный полицейский.

      К слову, Игорь Клименко также рассказывал:

      ► О зарплатах в Национальной полиции.
      ► Условие для легализации оружия в Украине.
      ► О борьбе с насилием в семье.
      ► О легализации проституции, легких наркотиков и игорного бизнеса.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Реформы Игорь Клименко Полиция
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