60 відсотків поліцейських – старі міліціонери: Клименко розповів, чи будуть "чистки" в НПУ

Поліцейських в Україні – 130 тисяч. І з початку реформи змінилися лише 40%. Щонайменше 3 тисячі поновилися через суди, бо документи на їхнє звільнення готували неправильно.

У 2015 році тоді заступниця міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе говорила: щоб поміняти міліціонерів на поліцейських, щоб знайти нові обличчя, потрібно щонайменше 10 років. Про це нагадав новий керівник Національної поліції України Ігор Клименко, пише LB.ua.

Беріть участь в опитуванні про легалізацію проституції: підтримуєте чи ні?

Скільки ще "старих кадрів" у поліції

Журналісти запитали у Клименка, чи почнуться "чистки" в поліції зараз.

Ми знали, яку реформу починаємо, на які жертви йдемо. Станом на сьогодні ми замінили 40% персоналу. Залишилося 60%,

– відповів Клименко.

Він додав, що через суди поновилося у поліції щонайменше 3 тисячі людей. І це, на жаль, багато. Тоді у голови НПУ запитали: "Що з ними плануєте робити?" "Звільняти вдруге. Але, взагалі, це питання не до мене", – наголосив Клименко.

Про помилки з документами на звільнення

За словами голови НПУ, суди не завжди справедливі. Однак була й "помилка з боку молодої Національної поліції 2015 – 2016 років, коли у нас ще не було достатньої нормативної бази".

Документи на звільнення з лав поліції іноді складали неправильно, що дало можливість оскаржити їх в суді,

– зазначив Клименко.

При цьому таких випадків, коли помилки в документах допускали навмисно – "не більше десятка".

Ігор Клименко – новий голова Нацполіції: коротка біографія – у матеріалі 24 каналу.

"Ми працюємо в тих умовах, які є. І постійно ініціюємо вдосконалення законодавчої бази. Якщо законодавець вважатиме за необхідне і можливе внести зміни – ми будемо тільки раді", – підсумував головний поліцейський.

До слова, Ігор Клименко також розповідав:

► Про зарплати у Національній поліції.

► Про умову для легалізації зброї в Україні.

► Про боротьбу з насильством у сім'ї.

► Про легалізацію проституції, легких наркотиків та гральний бізнес.