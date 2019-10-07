16:12
7 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ

      60 відсотків поліцейських – старі міліціонери: Клименко розповів, чи будуть "чистки" в НПУ

      262 Читать новость на русском
      Реформування Нацполіції триває
      Реформування Нацполіції триває / Ілюстративне фото

      Поліцейських в Україні – 130 тисяч. І з початку реформи змінилися лише 40%. Щонайменше 3 тисячі поновилися через суди, бо документи на їхнє звільнення готували неправильно.

      У 2015 році тоді заступниця міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе говорила: щоб поміняти міліціонерів на поліцейських, щоб знайти нові обличчя, потрібно щонайменше 10 років. Про це нагадав новий керівник Національної поліції України Ігор Клименко, пише LB.ua.

      Беріть участь в опитуванні про легалізацію проституції: підтримуєте чи ні?

      Скільки ще "старих кадрів" у поліції

      Журналісти запитали у Клименка, чи почнуться "чистки" в поліції зараз.

      Ми знали, яку реформу починаємо, на які жертви йдемо. Станом на сьогодні ми замінили 40% персоналу. Залишилося 60%,
      – відповів Клименко.

      Він додав, що через суди поновилося у поліції щонайменше 3 тисячі людей. І це, на жаль, багато. Тоді у голови НПУ запитали: "Що з ними плануєте робити?" "Звільняти вдруге. Але, взагалі, це питання не до мене", – наголосив Клименко.

      Про помилки з документами на звільнення

      За словами голови НПУ, суди не завжди справедливі. Однак була й "помилка з боку молодої Національної поліції 2015 – 2016 років, коли у нас ще не було достатньої нормативної бази".

      Документи на звільнення з лав поліції іноді складали неправильно, що дало можливість оскаржити їх в суді,
      – зазначив Клименко.

      При цьому таких випадків, коли помилки в документах допускали навмисно – "не більше десятка".

      Ігор Клименко – новий голова Нацполіції: коротка біографія – у матеріалі 24 каналу.

      "Ми працюємо в тих умовах, які є. І постійно ініціюємо вдосконалення законодавчої бази. Якщо законодавець вважатиме за необхідне і можливе внести зміни – ми будемо тільки раді", – підсумував головний поліцейський.

      До слова, Ігор Клименко також розповідав:

      ► Про зарплати у Національній поліції.
      ► Про умову для легалізації зброї в Україні.
      ► Про боротьбу з насильством у сім'ї.
      ► Про легалізацію проституції, легких наркотиків та гральний бізнес.

      blog_ava
      Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
      сьогодні
      43045
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Поліція Ігор Клименко Реформи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Побачити невидимі F35, або Все таємне стає явним
      сьогодні , 15:10 Побачити невидимі F35, або Все таємне стає явним
      Блог Медіа 410
      Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      сьогодні , 13:30 Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 2624
      Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      6 жовтня , 20:03 Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      Ірина Вихрущ 7239
      Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня
      6 жовтня , 19:30 Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня
      Марія Лелека 1419
      Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      6 жовтня , 19:00 Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      Ольга Черненко 1657
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук