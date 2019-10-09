У Рівному поліцейський застрелився під час служби

Припускають, що 34-річний інспектор-черговий вчинив самогубство через негаразди у родині чи фінансову скруту. Він пропрацював правоохоронцем більше 10 років.

Близько четвертої ранку у Рівненському відділі поліції у кімнаті для затриманих правоохоронці почули звук пострілу. Прибігши, вони побачили закривавленого і неживого 34-річного колегу. За попередньою інформацією поліції Рівненщини, він сам вистрілив собі у голову.

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Загиблий пропрацював правоохоронцем 13 років, з яких майже три – на займаній посаді чергового.

Серед версій такого вчинку розглядають дві основні: побутові конфлікти і фінансова скрута. У чоловіка залишилася дружина і двоє неповнолітніх дітей.

Усі обставини трагедії вивчатимуть спеціалісти, зокрема і психологи.

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