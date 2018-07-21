В Ровно в ДТП погиб военный: фото

В субботу, 21 июля, в Ровно на улице Макарова случилась смертельная авария, в результате которой погиб военный.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

47-летний житель села Бронники на Volkswagen Т4 по неизвестным пока причинам въехал в грузовой автомобиль DAF с прицепом. Грузовик был припаркован по правому краю проезжей части.

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В результате столкновения водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Пассажира автомобиля, 35-летнего ровенчанина, с травмами госпитализировали в военный госпиталь.

Оба участника ДТП – военнослужащие, которые находились вне службы.