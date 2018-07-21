У Рівному в ДТП загинув військовий: фото
У суботу, 21 липня, у Рівному на вулиці Макарова трапилася смертельна аварія, внаслідок якої загинув військовий.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.
47-річний житель села Бронники на Volkswagen Т4 з невідомих поки причини в’їхав у вантажний автомобіль DAF з причепом. Вантажівка була припаркована по правому краю проїзної частини.
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Унаслідок зіткнення водій від отриманих травм загинув на місці події.
Пасажира автомобіля, 35-річного рівнянина, із травмами госпіталізували до військового госпіталю.
Обидва учасники ДТП – військовослужбовці, які перебували поза службою.
Джерело: 24 Канал
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