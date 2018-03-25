В Ровно водитель врезался в магазин с хлебом
Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 марта в 7 утра на улице Белой, что в Ровно. Водитель протаранил магазин "Румянец".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель патрульной полиции Ровно Сергей Мерчук.
Солнечное весеннее утро, как бы обидно не было, может испортить невежливый водитель с признаками дурмана в голове,
– написал он.
Как сообщает местное издание "Ровно вечерний", 36-летний водитель "Ауди А4" протаранил магазин "Румянец". Было подозрение, что человек находится в состоянии наркотического опьянения. Однако проходить осмотр он отказался. Сразу после ДТП его забрала скорая помощь.
Источник: 24 Канал
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