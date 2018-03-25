У Рівному водій врізався у магазин з хлібом
Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 березня о 7-й ранку на вулиці Білій, що у Рівному. Водій протаранив магазин "Рум'янець".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук.
Сонячний весняний ранок, як би прикро не було, може зіпсувати нечемний водій, з ознаками дурману в голові,
– написав він.
Як повідомляє місцеве видання Рівне вечірнє, 36-річний водій на "Ауді А4" протаранив магазин "Рум'янець". Була підозра, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Однак проходити огляд він відмовився. Одразу після ДТП його забрала швидка допомога.
Джерело: 24 Канал
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