У Рівному водій врізався у магазин з хлібом

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 березня о 7-й ранку на вулиці Білій, що у Рівному. Водій протаранив магазин "Рум'янець".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук.

Сонячний весняний ранок, як би прикро не було, може зіпсувати нечемний водій, з ознаками дурману в голові,

– написав він.

Як повідомляє місцеве видання Рівне вечірнє, 36-річний водій на "Ауді А4" протаранив магазин "Рум'янець". Була підозра, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Однак проходити огляд він відмовився. Одразу після ДТП його забрала швидка допомога.