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      В Ровно задержан мужчина, который заказал убийство общественного активиста: фото, видео

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      В Ровно задержали заказчика убийства активиста / ssu.gov.ua

      Служба безопасности Украины предупредила заказное убийство общественного активиста, который выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровненской и Житомирской областях. Накануне правоохранителям стало известно, что житель Ровно через криминальные круги ищет человека, который бы убил мужчину.

      Сотрудники СБУ зафиксировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для заказного убийства организатор передал исполнителю гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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      Местный активист противодействовал схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона. Это мешало злоумышленнику наладить сделки с нелегальной добычи янтаря и вырубка лесов. Правоохранители установили, что к теневому бизнесу фигурант дела хотел привлечь аффилированные круги и представителей криминалитета.

      Для предотвращения преступления было инсценировано убийство общественного активиста. Заказчика задержали в Киеве во время того, как киллер "отчитывался" о проделанной работе.

      Рівне СБУ
      Сотрудники СБУ задержали заказчика убийства

      Задержанному объявили подозрение. Сейчас продолжаются следственные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине, который заказал убийство, грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

      Видео: СБУ провела спецоперацию по задержанию заказчика убийства

       

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал Активисты СБУ Ровно
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