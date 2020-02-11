В Ровно задержан мужчина, который заказал убийство общественного активиста: фото, видео

Служба безопасности Украины предупредила заказное убийство общественного активиста, который выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровненской и Житомирской областях. Накануне правоохранителям стало известно, что житель Ровно через криминальные круги ищет человека, который бы убил мужчину.

Сотрудники СБУ зафиксировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для заказного убийства организатор передал исполнителю гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Местный активист противодействовал схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона. Это мешало злоумышленнику наладить сделки с нелегальной добычи янтаря и вырубка лесов. Правоохранители установили, что к теневому бизнесу фигурант дела хотел привлечь аффилированные круги и представителей криминалитета.

Для предотвращения преступления было инсценировано убийство общественного активиста. Заказчика задержали в Киеве во время того, как киллер "отчитывался" о проделанной работе.



Сотрудники СБУ задержали заказчика убийства

Задержанному объявили подозрение. Сейчас продолжаются следственные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине, который заказал убийство, грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

Видео: СБУ провела спецоперацию по задержанию заказчика убийства