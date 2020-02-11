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      У Рівному затримали чоловіка, який замовив вбивство громадського активіста: фото, відео

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      У Рівному затримали замовника вбивства активіста / ssu.gov.ua

      Служба безпеки України попередила замовне вбивство громадського активіста, який виступав проти незаконного видобування бурштину та вирубки лісів у Рівненській і Житомирській областях. Напередодні правоохоронцям стало відомо, що житель Рівного через кримінальні кола шукає людину, яка б убила чоловіка.

      Співробітники СБУ зафіксували факти збору зловмисником інформації про потенційну жертву. Для замовного вбивства організатор передав виконавцю гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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      Місцевий активіст протидіяв схемам розкрадання державних природних ресурсів на території регіону. Це заважало зловмиснику налагодити оборудки з нелегального видобування бурштину та вирубування лісів. Правоохоронці встановили, що до тіньового бізнесу фігурант справи хотів залучити афілійовані кола та представників криміналітету.

      Задля запобігання злочину було інсценізовано вбивство громадського активіста. Замовника затримали в Рівному під час того, як кілер "звітував" про виконану роботу.

      Рівне СБУ
      Працівники СБУ затримали замовника вбивства

      Затриманому оголосили підозру. Наразі тривають слідчі дії, а також вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку, який замовив вбивство, загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 15 років, або довічне ув'язнення.

      Відео: СБУ провела спецоперацію із затримання замовника вбивства

       

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Кримінальні новини Рівне СБУ Активісти Кримінал
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