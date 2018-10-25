В Румынии экстренно сел самолет Wizz Air: на борту ищут бомбу

Самолет компании Wizz Air, совершавший рейс Кутаиси-Варшава, экстренно сел в румынском аэропорту Отопени из-за угрозы теракта.

Об этом информирует издание Agerpres.

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Известно, что об угрозе взрыва и размещенной на борту самолета бомбе по телефону сообщила неизвестная женщина из аэропорта Кутаиси.

Отмечается, что авиасудно приземлилось в Румынии в 16:25. Из самолета эвакуировали 175 пассажиров. Сейчас на его борту разыскивают взрывчатку.

Проводятся специальные процедуры, а пассажиров доставляют в конечную зону посадки,

– сообщили правоохранители.

Напомним, 17 октября самолет, на борту которого находилась первая леди США Мелания Трамп, совершил вынужденную экстренную посадку. Причиной этого стала техническая неисправность авиасудна.